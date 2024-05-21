الثلاثاء 21 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وسام"ديمخوف" الروسي لرئيس فريق زراعة الكبد بالمنصورة

تكريم الدكتور محمد
تكريم الدكتور محمد عبد الوهاب خلال المؤتمر الدولي

كرمت الجمعية الروسية لأخصائي زراعة الأعضاء ومعهد سكليفوسوفسكي ونظام موسكو للرعاية الصحية العالم، المصرى الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة ومنحه جائزة وسام”ديمخوف” الذي يحمل اسم عالم زراعة الأعضاء الروسي الكبير فلاديمير ديمخوف وذلك تقدير لجهود “عبدالوهاب” في مجال زراعة الأعضاء.

حيثيات التكريم

وجاء في حيثيات تكريمه أن ذلك  يأتي "مع الأخذ في الاعتبار خدماتك التي لاتقدر بثمن لزراعة الأعضاء في العالم" .

المؤتمر الدولي

جاء ذلك على هامش مشاركة د. عبدالوهاب في المؤتمر الدولي لزراعة الأعضاء الذي انطلق اليوم في العاصمة الروسية موسكو والذي يعد من أكبر المؤتمرات الدولية حول زراعة الأعضاء في روسيا والعالم حيث يشارك عالمنا المصري الكبير في المؤتمر ضمن اللجنة المنظمة للمؤتمر في منصب الرئيس المشارك  .

زراعة الكبد

والجدير بالذكر أن د. محمد عبدالوهاب هو المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة وحاليا يترأس الجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد ، كما أنه حاصل على جائزة الرواد فى الطب من أكاديمية البحث العلمي وعضو لجنة مراجعة الجامعات الأجنبية واللجنة العامة لمعادلات علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات  ، ومؤخرا صدر له قرار من رئيس مجلس الوزراء بضمه إلى المجلس الاعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكة .

مسيرة حافة بالعطاء للعالم المصري د. عبد الوهاب

مواد متعلقة

جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمي للتمريض

الحوادث المأساوية تُحلق مجددًا على طريق الموت بالدقهلية

مقطورات قش الأرز بالدقهلية تعرقل الحركة المرورية على الطرق وتهدد بوقوع حوادث

لليوم الثاني على التوالي.. حملات مقاطعة الأسماك بأسواق الدقهلية تحقق أهدافها

مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة يكرم عميد كلية التربية

إطلاق المؤتمر الدولي الثامن للعلوم البيولوجية والبيئية بجامعة المنصورة

نقيب المعلمين بالدقهلية يكلف محاميًا لمتابعة تحقيقات مقتل معلم وإلقاء جثته بمصرف

سحور رمضاني بجمعية تنمية المجتمع بشربين بحضور راعي الكنيسة
الجريدة الورقية