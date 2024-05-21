وسام"ديمخوف" الروسي لرئيس فريق زراعة الكبد بالمنصورة

كرمت الجمعية الروسية لأخصائي زراعة الأعضاء ومعهد سكليفوسوفسكي ونظام موسكو للرعاية الصحية العالم، المصرى الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة ومنحه جائزة وسام”ديمخوف” الذي يحمل اسم عالم زراعة الأعضاء الروسي الكبير فلاديمير ديمخوف وذلك تقدير لجهود “عبدالوهاب” في مجال زراعة الأعضاء.

حيثيات التكريم

وجاء في حيثيات تكريمه أن ذلك يأتي "مع الأخذ في الاعتبار خدماتك التي لاتقدر بثمن لزراعة الأعضاء في العالم" .

المؤتمر الدولي

جاء ذلك على هامش مشاركة د. عبدالوهاب في المؤتمر الدولي لزراعة الأعضاء الذي انطلق اليوم في العاصمة الروسية موسكو والذي يعد من أكبر المؤتمرات الدولية حول زراعة الأعضاء في روسيا والعالم حيث يشارك عالمنا المصري الكبير في المؤتمر ضمن اللجنة المنظمة للمؤتمر في منصب الرئيس المشارك .

زراعة الكبد

والجدير بالذكر أن د. محمد عبدالوهاب هو المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة وحاليا يترأس الجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد ، كما أنه حاصل على جائزة الرواد فى الطب من أكاديمية البحث العلمي وعضو لجنة مراجعة الجامعات الأجنبية واللجنة العامة لمعادلات علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات ، ومؤخرا صدر له قرار من رئيس مجلس الوزراء بضمه إلى المجلس الاعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكة .