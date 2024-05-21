مفيدة شيحة تسخر من جدل صورة زوجة صلاح: "كلوب ليس سائق أوبر"

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على صورة يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي مع زوجة محمد صلاح، مشددة على أن الصورة تظهر زوجة صلاح وهي تسلم بشكل عفوي على يورجن كلوب، موضحة أن محمد صلاح هو لاعب كرة محترف وليس داعية إسلامي أو أحد المشايخ الذي يطلع على المنبر ويتحدث عن كيفية التعامل بعادات ومعتقدات الدين الإسلامي.

وأشارت "شيحة"، خلال تقديم برنامج "الستات"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، إلى أن هذه الطريقة التي يسلم فيها أشخاص كانوا مع بعض لسنوات طويلة ويتعاملون كأسرة واحدة، مضيفة: "احنا كمصريين لما بنقعد وحد بيكون معانا كتير ويوصل لمرحلة أنه من الأسرة السلام بيكون كده.. صح أو غلط دي مش بتاعتي أو بتعاكم".

وأوضحت أن صلاح عاش حياته في مجتمع أوروبي وحياتهم لا تتوقف عند التلامس، متابعة: "الناس اللي عايشة في المجتمعات الأوروبية مبيفكروش بنفس طريقة سواقين أوبر عندنا.. كلوب مش سواق أوبر.. صلاح بيسلم على زوجة كلوب بنفس الطريقة"، موجهة رسالة لمنتقدي صورة محمد صلاح مع كلوب، قائلة: "صح غلط انتوا مالكم.. ليه حطين نفسنا أننا دوعاه للدين".