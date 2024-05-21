سعرها يتجاوز الـ ٣ دولارات .. رحلة صيد ملكات النحل المصري

شهدت محافظة القليوبية انطلاق موسم صيد و "تسفير " تصدير ملكات النحل المصرى، والتى يتم استخراجها أو صيدها من الخلايا بواسطة النحالون في ظروف صعبة بأيدي عارية تتعرض لهجمات ولدغات النحل دفاعا عن الملكات الأمهات بالخلايا.

ملكات النحل المصرى

“ الوفد” حرصت بالتعرف على رحلة صيد 160 ملكة من ملكات النحل من وسط الآلاف من النحل بإحدى مناحل محافظة القليوبية التى تتميز وتشتهر بإنتاج العسل .

إنطلقت الرحلة الساعة الثانية عشر ظهرا، وبدأ النحالون المدربون على صيد الملكات في الوصول للمكان المخصص وتجهيز أجهزة الدخان من خلال إشعال النار في قطع من الخيش وقوالح الذرة في محاولة منهم لإبعاد النحل وتهدئته .

لتنطلق المرحلة الثانية بارتداء الأقنعة الواقية من اللدغات إلا أن أيديهم كانت عارية وبلا قفازات بشكل ملفت متحملين العشرات من اللدغات وكأنهم محصنين ضد ذلك ليقوموا بإخراج القوالب الشمعية والخلايا والبحث عن الملكات و ضعها في عبوات صغيرة مع بعض النحل ليتم تسفيرها أو تصديرها للدول العربية بالدولار

وقال أشرف شحته مهندس زراعي واحد المربين للنحل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم تصدير ملكات النحل المصري للدول العربية وأبرزها المملكة العربية السعودية وتونس والجزائر.

موسم صيد

واضاف شحته، أن موسم صيد أو استخراج الملكات يسمى ايضا التيتبم للنحل فالملكة بمثابة الام للنحل ويشعرون بغيابها خلال ٣ ساعات من اختفاءها من الخلية ويحزنون عليها ولذا يتم تعويض الخلية بعذارى النحل "، معقبا مهندس زراعي واحد المربين للنحل، بقوله :"أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في صادرات ملكات نحل العسل الحي؛ بحصة تزيد على 25% من صادرات العالم، و أن نحل العسل يساهم في إنتاج نحو 35% من الغذاء العالمي؛ نتيجة تلقيحه للمحاصيل الزراعية".

وأكد المهندس أشرف، على أهمية الحفاظ على سلالة النحل المصري (النحل الفرعوني) من الانقراض، وأن هناك بعض الدول تستورد النحل بدون أقراص شمعية وتسمى طرود "مرزوم" ودول أخرى تستورد طرود مرزوم وطرود بالأقراص، والطرد المرزوم له مواصفات فنية، ومعه ملكة ملقحة، مشيرًا إلى أن ملكات النحل المصري تتميز بخلوها من الأمراض والطفيليات.

تصدير ملكات النحل المصري

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