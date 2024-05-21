"إير كايرو" الراعى للمنتدى الأول للسياحة الإفريقية تشارك بجناح خاص داخل المعرض بشرم الشيخ

شاركت شركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والذراع الاقتصادي المنخفض التكاليف كراعي للمنتدى والمعرض الأول للسياحة الإفريقية وذلك على مدار يومي 20 و21 مايو الجاري، والذي تم استضافته بمدينة شرم الشيخ بالمركز الدولي للمؤتمرات، والذي يعد بمثابة التجمع السياحي المهني الأكثر إنتاجية في إفريقيا بمشاركة وبحضور أكثر من 2000 مسؤول من وكالات السفر ومشغلي الفنادق ومحترفي صناعة السياحة.

يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة على التواجد والمشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية بما يدعم تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحركة الجوية وفتح آفاق أرحب من التعاون السياحي بين الدول الإفريقية، حيث تأتي مشاركة الشركة كراعي للمنتدى ومعرض السياحة الإفريقية،، بحضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين، وخبراء السياحة، والمستثمرين، بالإضافة إلى عدد من الممثلين من كبرى شركات السياحة والسفر من مختلف أنحاء العالم.

هذا وقد شاركت "إير كايرو" بجناح داخل المعرض حيث شهد الجناح إقبالاً كبيراً من جانب الزوار والمشاركين من خلال إبراز أفضل العروض الترويجية لشبكة خطوطها الجوية؛ فضلاً عن استعراض أحدث خدماتها وتقديم عروضها المُميزة ضمن أول تجمع من نوعه في قارة أفريقيا ومصر، هذا بالإضافة إلى التزام الشركة بتقديم تجربة سفر ذات جودة عالية لجميع المسافرين من وإلى مصر.

وفى هذا السياق أكد الطيار أحمد شنن رئيس مجلس إدارة شركة "إير كايرو" على أن الشركة تتطلع إلى تحقيق مشاركة إيجابية وفعالة من خلال فعاليات المنتدى؛ حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بجناح داخل المعرض بالتنسيق مع عدد من وكلاء السياحة ومنظمي الرحلات لبحث أفضل السُبل الترويجية التي تدعم جذب مزيد من السائحين، موضحًا أن الشركة تُرحب بتقديم خدماتها التسويقية لدعم مثل هذه الفعاليات؛ مؤكدًا أن الشركة قد قدمت كافة خدماتها والتسهيلات اللازمة لضيوف المنتدى القادمين من الخارج علي متن رحلات شبكة خطوطها الداخلية بما يتماشى مع خطة الشركة لتعزيز تواجدها في السوق المصري و ربطها بشبكة الخطوط الدولية و توسيع نطاق التشغيل لتشمل عدة وجهات جديدة.