جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمي للتمريض

نظمت كلية التمريض بجامعة المنصورة، احتفالية اليوم العالمي للتمريض، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

اليوم العالمي للتمريض

وكان في استقبال المكرمين من رؤساء هيئة التمريض بالمستشفيات، والمراكز الطبية الدكتورة امينة النمر عميد كلية التمريض والدكتورة عبير زكريا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ناهد قنديل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثوالدكتورة فاطمة الامام مدير معهد التمريض.

وقدمت الدكتورة أمينة النمر، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة الدكتور شريف خاطر، علي مجهوداتكم، مؤكدة علي اهمية دوركم في خدمة المجتمع وان التمريض هو خط الدفاع الاول عن المريض المصري ولابد ان تحظي اطقم التمريض علي التدريب والتعليم المستمر.

وأشارت الدكتورة أمينة النمر، إلى أنها سعيدة بكل الحضور وأن رسالة اليوم بالاحتفال هي رساله تقدير لمجهودكم وعطائكم المتميز في خدمة المريض المصرى والعربي، ولقد اثبتوا انكم علي قدر المسئولية في اوقات الازمات وانتم الجزء الهام في المنظومة الطبية.

وفي نهاية الحفل بعد كلمات الامتنان من بعض رؤساء هيئة التمريض والثناء علي مشاركة الطلاب الوافدين بالكلية بتنظيم الاحتفالية بحضور الدكتورة وفاء حامد منسق وحدة الوافدين والدكتورة امينة حسن نائب منسق وحدة الوافدين للدراسات العليا والدكتورة ايمان ياسر نائب منسق وحدة الوافدين للبكالوريوس وتم تسليم شهادات التقدير لهيئة التمريض وسط حالة من السعادة لهذا التكريم .