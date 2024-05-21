القابضة للمطارات والملاحة الجوية تشارك في اجتماعات المجلس العالمي للمطارات(ACI)

يشارك المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمستشار الاقليمي للمجلس العالمي للمطارات في الاجتماع السنوي والجمعية العمومية والمؤتمر والمعرض المصاحب له WAGA2024 بحضورلفيف من الخبراء في مجال المطارات.



تهدف الاجتماعات التي تقام في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من ٢١ و حتي ٢٣ مايو ٢٠٢٤ تحت رعاية شركة مطارات الرياض الي تبادل الخبرات والاراء في مجالات تطوير المطارات و المجالات التكنولوجية و البيئية واعتماد افكار مبتكرة لتطوير تجارب السفر وتحسين الاستدامة والأمان.



يذكر ان مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي ممثلة عن قارة افريقيا في تلك الاجتماعات التي تعد اهم تجمع عالمي لقادة المطارات بهدف رفع القدرة التنافسية للمطارات والمساهمة في تطوير صناعة الطيران بأكملها بما يعود بالنفع علي المسافرين والمجتمعات.



بينما يهدف المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع الاجتماعات تحت عنوان "السباق العالمي: كيف نتميز في نظام بيئي تنافسي للمطارات"، إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة من خلال مبادرات تركز على الاستدامة البيئية والاتصال وتحرير السوق وإعادة تعريف تجربة المطارات.