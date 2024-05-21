محافظ المنيا يصدر حركة تنقلات لعدد من رؤساء المدن

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حركة تنقلات لعدد من رؤساء المدن، وذلك لتحسين أداء الإدارات المحلية، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتحقيقاً للصالح العام، وشمل حركة تغييرات لـ 6 رؤوساء مراكز ومدن.

حركة تغييرات

وشملت حركة المحليات، تكليف تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، بالعمل رئيساً لمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، وتكليف اللواء أحمد مصطفى السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بالعمل رئيساً لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا .

وضمت الحركة تكليف محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، بالعمل رئيسا لمركز ومدينة مطاى شمال المحافظة، وحامد فخرى رئيس مركز ومدينة مطاى، بالعمل رئيسا لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، وتكليف هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا بالعمل رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس .

وأكد اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، على أهمية استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية، من خلال عدة معايير أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والتفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين، مشدداً على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اصدر قرارًا بحركة تنقلات داخلية، بين صفوف نواب رؤساء المراكز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، شملت 25 قيادة، واستبعاد 3 رؤساء وحدات قروية وعودتهم لعملهم الأصلي، لضخ دماء جديدة، لشغل مواقع قيادة، واجراء تنقلات لتطوير العمل ، وشملت الحركة 9 نواب رؤساء مراكز، وهم ، نقل هشام على رجب، من المنيا لمركز أبوقرقاص، عبدالظاهر حسن عبدالظاهر من مطاي للمنيا، أحمد محمود عبدالسلام ، من أبوقرقاص إلى ملوي، هشام محمد حسنين من العدوة إلى مطاي، سامي رشاد يعقوب من بني مزار إلى العدوة ، يسري محمد عبدالمجيد ، من بني مزار إلى مغاغة ، هاني محمد الفرغلي من مغاغة إلى بني مزار، هاني رمضان حسين ، من سمالوط لمركز بني مزار ، عرفات عبدالله حداد من مطاي إلى سمالوط .

كما شملت الحركة 16 رئيس مجلس قرية داخل 9 وحدات محلية ، شملت ، نقل شعبان عبداللطيف متولي ، رئيس قروي عطف حيدر ، للعمل رئيس الشيخ مسعود ، كمال إبراهيم توفيق ، رئيس قروي الشيخ مسعود ، للعمل رئيس قرية صفانية ، سيد محمد بدوي ، رئيس قرية شم البحرية ، للعمل رئيس قرية ميانة ، عبدالمنعم صابر عبدالحميد ، رئيس قروي ابا البلد ، للعمل رئيس شم البحرية ، احمد سمير عويس ، بالوحدة المحلية لمركز بني مزار ، للعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية أبا البلد ، عبدالسيد محمد محمد ، رئيس قرية شلقام ، للعمل رئيس قرية صندفا ، إسماعيل عبدالعظيم صالح ، سكرتير قرية شلقام ، للعمل رئيس شلقام ، عادل محمد عبدالوهاب ، رئيس منبال بمطاي ، للعمل بقرية أبوان ، سعيد احمد ابوزيد ، رئيس قرية أبوان ، للعمل رئيس حلوة، محمود عبدالله إبراهيم ، رئيس حلوة، للعمل رئيس أبوعزيز.

كما تم نقل هشام عبدالحليم عبدالحكيم ، رئيس ابو عزيز، للعمل رئيس منبال ، ملاك يوسف موسي ، من الوحدة المحلية بسمالوط ، للعمل رئيس بني غني ، محمود وفيق تاج الدين ، بالوحدة المحلية لمركز المنيا ، للعمل رئيس نزلة حسين ، سليمان عبدالنبي عبدالحفيظ ، رئيس منقطين في سمالوط ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز سمالوط ، هشام جمال عبدالعال ، رئيس بني غني ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز المنيا ، حمادة جمعة عيد جمعة ، رئيس نزلة حسين ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز سمالوط.

ويأتي ذلك في ظل التطورات ورفع كفاءة الجهاز التنفيذى والإداري عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع وسرعة الفصل فيها لتحقيق مصلحة المواطن أولاً وأخيراً.