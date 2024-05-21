العثور على جثة مجهولة الهوية وإصابة ٨ آخرين فى حادثين وقعا بقنا

أصيب ٨ أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة كانت تقلهم بمدخل قرية كرم عمران على الطريق الصحراوى المحازى لمدينة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بإصابة ٨ عمال ، في حادث انقلاب سيارة بمدخل قرية كرم عمران بقنا.

وأسفر الحادث عن إصابة كلآ من عاطف عبدالمريد جاد، ٣٨ عاما، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، و صلاح عبدالناجى عبدالعليم٤١ عاما، كدمات متفرقة بالجسم، و محمد باسط حسين ، ٢٩ عاما، اشتباه كسر بالذراع والساق الايمن ، وشعبان عبدالعزيز مطاوع،٣٠ عاما،اشتباه كسر بالذراع الايمن ، احمد على محمود، ٣٩عاما، كدمات متفرقة بالجسم ، وزياد حجازى على عاما ، ١٨، كدمات متفرقة بالجسم ، اسامه الناجى صلاح،٢٣ عاما، كدمات متفرقة بالجسم، عبيد احمد عبدالمجيد ،٢٥ عاما، كدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

من ناحية أخرى، عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة شاب مجهول الهوية، بها ما يقرب من ١٦طعنة، ملقاة بجوار السكة الحديد بالغربي بهجورة بنجع حمادي.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بها قرابة١٦ طعنة في مناطق متفرقة بالجسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها .