مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية تحتفل بتوزيع جوائز مسابقة "ديوان شهداء العزة”

الأحد المقبل..

تحتفل مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية مساء الأحد المقبل بمسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي ، بتوزيع جوائز مسابقتها "ديوان شهداء العزة" للفائزين، بحضور شخصيات دبلوماسية وفكرية وثقافية وضيوف الجائزة ، والتي فاز فيها كل من: الشاعر مُحَمَّد عِبُّو منَ الجزائر بالجائزة الأولى وقدرها خمسة عشر ألف دولار 15000 $ عن قصيدتِهِ: (حُدَاءُ شَارِبِ الرِّيح)، والشاعر وضَّاح عليِّ حاسِر منَ اليمن بالجائزة الثانية وقدرها عشرة آلاف دولار 10000 $ عن قصيدتِهِ: (وَطَنٌ يُصَلِّي في الجَحيم) ، والشاعر أحمد سيّد هاشِم منَ مملكة البحرين بالجائزة الثالثة خمسة آلاف دولار 5000 $عن قصيدتِهِ: (شَهِيدٌ مُخضّبٌ بالوَرْدِ).



وقد قامت المؤسسة بتشكيل لجنة تحكيم مؤلفة من خمسة من أبرز الأساتذة النقاد والأكاديميين ذوي الخبرة والاختصاص في الوطن العربي من الكويت والسعودية والأردن ومصر والمغرب للنظر في القصائد، حيث عكفت هذه اللجنة التي استمر عملها قرابة ثلاثة أشهر على تقييم تلك القصائد وترتيبها بعد تقدير الدرجة المستحقة لكل قصيدة على مقياس من مئة درجة، وانتهت تقييمات أعضاء لجنة التحكيم ودرجاتهم إلى اختيار القصائد الفائزة بالمراكز الثلاث، وانتخاب 712 قصيدة من إجمالي 1410 قصيدة تقدم بها 1246 شاعر وشاعرة يمثلون 36 دولة عربية وأجنبية ، للمشاركة في الديوان المطبوع والمكون من خمسة أجزاء ،هذا وضمن جهود مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية المستمرة والرامية لدعم الشعراء والأدباء ونشر مواقفهم الوطنية والإنسانية لجماهير الشعر في الوطن العربي.



الجدير بالذكر أن هذه المسابقة أطلقها الشاعر الراحل عبد العزيز سعود البابطين في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي انطلاقاً من المواقف الثابتة الذي ظل طيلة حياته ملتزما بها حيث كان - رحمه الله، حريصاً على تقديم المبادرات المسؤولة والملهمة، فكان أول من "انتبه إلى ضرورة توثيق معركة طوفان الأقصى شعرا".