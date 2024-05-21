لأول مرة بمحافظة الشرقية.. الأوقاف تعقد سادس المجالس الحديثية بالأقاليم

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن انعقاد سادس المجالس الحديثية بمحافظة الشرقية يوم السبت الموافق 25/ 5/ 2024م ، بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية عقب صلاة العصر.

يأتي انعقاد المجلس الحديثي بحضور كل من:

1. الدكتور أحمد محمد علي بيومي - أستاذ الحديث الشريف وعلومه، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقرين .

2. الدكتور أحمد محمد علي سالم - أستاذ الحديث الشريف وعلومه، والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق.



3. الدكتور عبدالغفار عبدالستار عبد البديع - أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بفاقوس.

4. الدكتور هشام منصور عبدالحي - أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق.

وذلك لقراءة كتاب : " الأربعين النووية " في مجلس واحد مع منح الحاضرين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إجازة سماع بدون اختبار ، كما يتم منح الراغبين من غيرهم إجازة سماع بشرط اجتياز الاختبار المقرر لذلك.

وزير الأوقاف خلال المؤتمر الأول لأهل القرآن: القارئ المتميز داعية بقراءته

المجالات وستظل، وقد أطلقنا مسابقة الأصوات المتميزة على مستوى الجمهورية، وتمر بمرحلة التصفيات الأولية بمديريات الأوقاف لاختيار الأصوات الجيدة، ثم تشكل لجان مشتركة من الإذاعة المصرية ووزارة الأوقاف ونقابة قراء القرآن الكريم، وسيتم تغطيتها تغطية متفردة لاختيار الأصوات الحسنة على مستوى المحافظات، ثم اختيار الأفضل منهم للترشح لاختبارات الانضمام للإذاعة المصرية.

وأكد وزير الأوقاف أن القارئ المتميز داعية بقراءته، حتى وإن لم يتكلم بكلمة واحدة خارج القراءة، فهو داعية بقراءته بل مجاهد بها ولكل تأثيره، بأدائه الصوتي، بمعايشته الروحية للقراءة، بخشوعه فيها، بإتقانه لمواطن الوقف والابتداء، فقد يكون في الوقف الدقيق أو الابتداء الدقيق معانٍ لم تتفتق من قبل في التفسير، ولذا فإنه ينبغي على القارئ المجتهد أن يقرأ في كتب التفسير وكتب الوقف والابتداء، وكلما تعمق في قراءته كان أعظم أداء لأن الأداء عندما يتعمق بفهم معنى الآية يخرج أكثر تأثيرًا، وكلما تعمق القارئ في فهم القرآن الكريم ودقة مواضع الوقف والابتداء سيكون لذلك تأثيرًا بالقرآن الكريم.

مضيفا أنه سيتم التوسع في مقارئ القرآن الكريم، وقد تم التنسيق مع بعض السادة القراء لقراءة سورة الكهف قبل الجمعة، وقد أصلنا لذلك تأصيلًا شرعيا، وقد بدأنا بمسجدين: مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، ونعمل على أن نتوسع في هذا البرنامج القرآني على أن يكون في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك إلى جانب العناية بتفسير آيات القرآن الكريم والاهتمام بفهم مقاصده، حيث قد صدرت ثلاثة أجزاء من كتاب "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم"، وجار طباعة الجزء الرابع منه، مؤكدًا أننا كلما تعمقنا في فهم القرآن الكريم وبلاغته ازددنا استشعارًا لجماله وحلاوته واستطعنا أن نؤدي أداءً خاصًا يؤدي فيه المعنى أداءً عظيمًا من خلال الأداء الصوتي المتميز.