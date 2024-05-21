تنظيم الاتصالات يعلن أكبر طرح في التاريخ لتغطية جميع الطرق في الجمهوريه بتكلفة 5 مليارات جنيه

بابراج وشبكات المحمول..

أعلن المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن اكبر طرح في التاريخ لتدعيم شبكات وابراج المحمول علي كافة الطرق المصرية بتكلفة تصل الي 5 مليارات جنيه سيتم الاعلان عن تفاصيلها في احتفالات 30 يونيو القادم.

وتابع شمروخ اثناء اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب احمد بدوي اثناء استعراض أهم ملامح الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025 ، بان الطرح الجديد لتغطيه جميع الطرق علي مستوي الجمهورية سيعمل علي تدعيم شبكات المحمول ، والوصول الي اقاصي الاقاليم .

تصريحات شمروخ جاءت للرد علي النائبه سحر صدقي عضو مجلس النواب التي طالبت بتغطية طريق ابوتشت الصحرواوي الغربي بمحافظة قنا والذي لايوجد عليه اي تغطيه او شبكات اوابراج محمول مما يزيد من خطورة الطريق .

ولفتت صدقي بان انعدام الخدمات علي طريق الصحراوي الغربي بابوتشت ، لابد من النظر اليها نظراً لشكاوي الاهالي ومرتادي الطريق المتكررة من عدم وجود تغطيه للمحمول .