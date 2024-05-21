تفعيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمنظومة المتكاملة للموارد البشرية

استقبلت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بقيادة المهندس حسن البيلى رءيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا فريق عمل منظومة الموارد البشرية بالشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاون مع مسئولي المنظومة بالشركة لتفعيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمنظومة المتكاملة للموارد البشرية بما يحتويه على العديد من الخدمات العاملين بالشركة المتمثلة فيما يلى :-

(الاطلاع على البيانات الشخصية والوظيفية وتحديثها – خدمة تقديم طلب تعديل بيانات – الاطلاع على مفردات المرتب الخاصة بالعامل – معرفة رصيد الاجازات عن العام الحالي )

وسيتم تفعيل جميع هذه الخدمات لجميع العاملين بقطاعات الشركة تباعا .

وأكد المهندس حسن محمد البيلي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على استمرارية الحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء وبذل المزيد من الجهد من أجل رفعة شأن الشركة وتقديم خدمات متميزة للسادة العاملين بالشركة .

و وجه البيللي الشكر والتقدير لقيادات الشركة القابضة لكهرباء بقيادة المهندس جابر الدسوقى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر و المحاسب محمد محمود السيسى عضو مجلس الادارة المتفرغ للموارد البشرية والشئون الادارية على سعيهم الدائم والمستمر لتطوير منظومة العمل بالموارد البشرية لتحقيق الاستفادة القصوى للشركة والعاملين .