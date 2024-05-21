القومي للمرأة ينظم تدريبًا حول برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بسوهاج وأسيوط

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية مكثفة لميسرات برنامج نورة بمحافظتى سوهاج وأسيوط، حول برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، استهدفت 188 ميسرة، واستمرت على مدار 3 أيام.

يأتى ذلك ضمن الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وفى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

هدفت الدورة الى تمكين ميسرات برنامج نورة وتعريفهن بمهارات جديدة تساعدهن فى تقديم الدعم والتوجيه للفتيات المستفيدات من برنامج نورة، و لأسرهم أيضًا.

وقد تناولت الدورة التدريبية العديد من الموضوعات حول نشر الوعي بأهمية الفحوصات قبل الزواج والصحة الإنجابية، والتغذية السليمة للأم والطفل، وتشجيع على الولادة والرضاعة الطبيعية، وفهم علامات النمو والتطور الطبيعي للأطفال، وتقديم الدعم للأسر التي تواجه أطفالاً يعانون من تأخر في النمو، وتعزيز مفهوم الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.