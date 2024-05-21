الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تعليم المنيا: التحقيق في التسريب الإليكتروني لمادة العلوم

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا

عبر طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمنيا ، اليوم الثلاثاء ، أن امتحان مادة العلوم ، جاء في مستوي الطالب المتوسط ، وأن خاتمة الإمتحانات جاءت مسك ، بينما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا،  أن بدء عملية تصحيح أوراق الإجابات السبت المقبل، داخل 3 كنترولات .

وقالت الطالبة سهير عبد الشافي ، بلجنة مدرسة البنات الإعدادية ، بإدارة مطاي التعليمية  شمال المنيا ،  أن امتحان مادة العلوم، جاءت " ختامه مسك " ، حيث جاء الامتحان مباشر وخالي من التعقيدات ، وأضاف الطالب عبد المسيح خليل ، بلجنة مدرسة بني مزار الإعدادية ،  أن امتحان مادة العلوم ، جاء في مستوي الطالب المتوسط ، وما عاب الامتحانات هو مناخ التوتر الذي عشناه بسبب التفتيش المستمر علي التليفون المحمول .

وفي سياق متصل ، كانت جروبات الغش الإلكتروني على فيسبوك وتليجرام ، قد تداولت صباح اليوم وبعد دخول الطلاب اللجان ، زعمت أنها لمادة العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا ، وتداولت الجروبات ورقة الأسئلة نسبت لإدارة المنيا التعليمية ، كما نشرت إجابات أسئلة امتحان مادة العلوم للشهادة الاعدادية 2023-2024 بالمنيا، والتي يجرى التحقيق بشأنها .

وكشف مسؤول مطلع بتعليم المنيا، بأنه جاري تتبع ورقة الأسئلة المتداولة ، والتأكد من صحتها ، والتوصل لمصدر تسريبها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، وقال حمدى مصطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا ، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أية شكاوى من صعوبة مادة العلوم ، وأن مادة العلوم أخر مواد امتحانات الشهادة الإعدادية ، يتم متابعة الإمتحانات يوميا ، ورصد المخالفين وإحالتهم للتحقيق ، مؤكدًا بدء عملية تصحيح أوراق الإجابات السبت المقبل، داخل 3 كنترولات في المنيا وملوى وبني مزار تمهيدا لإعلان النتائج النهائية.

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