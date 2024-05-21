وزيرة التضامن تتابع حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب في القناطر

تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة والسيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين والمصابين حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.