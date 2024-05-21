استعدادات فنادق «نوبيان»  لموسم الصيف لتلبية احتياجات السوق الإيطالى والشرق الأوسط

مع اقتراب موسم الصيف، تتجه فنادق نوبيان نحو استعدادات مكثفة لاستقبال ضيوفها الكرام، خاصةً من السوق الإيطالى وأسواق الشرق الأوسط، وتحديدًا السوقى الأردنى والجزائرى اللذين شهدا ارتفاعًا ملحوظًا فى الطلب على الإقامة فى هذه الفنادق، تأتى هذه الاستعدادات فى ظل حملات الترويج والدعاية التى نفذتها الفنادق بشكل متواصل، والتى ساهمت بشكل كبير فى زيادة الوعى بمزايا الإقامة فى فنادق نوبيان.

من بين التجديدات التى شملت أنحاء الفنادق المختلفة، يأتى تحديث وتطوير البنية التحتية لضمان راحة ورفاهية الضيوف، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة وتوفير تجارب استثنائية. كما تم تعزيز العروض والحزم الخاصة بالإقامة لتلبية احتياجات وتفضيلات السوق الإيطالى والشرق الأوسط، مما يجعل الفنادق محطة مثالية لقضاء العطلات والإجازات.

تامر مكرم

تعكس هذه الاستعدادات التزام فنادق نوبيان بتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة، وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الفندقية المفضلة للسياح والمسافرين، باستمرارية الجهود والاستثمار فى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، يمكن أن تواصل فنادق نوبيان جذب انتباه وثقة الضيوف، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية مرموقة فى السوق الإيطالى والشرق الأوسط.