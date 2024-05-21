مهرجان المسرح المصري يعلن شروط مسابقتي المقال النقدي والدراسة النظرية بدورته الـ 17

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 17 برئاسة الفنان محمد رياض وإدارة الفنان باسر صادق عن شروط المشاركة في مسابقتي: ( المقال النقدي التطبيقي ) و( الدراسة النظرية ) والتي تبدا من اليوم الثلاثاء ( 21 ) مايو، وتستمر حتي يوم الثلاثاء ( 2 ) يوليو 2024.

جاءت شروط مسابقة المقال النقدي التطبيقي، كالتالي : يشترط أن يكون المقال قد نُشر فى الفترة ما بين ( 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 ) فى إحدى الجرائد الورقية أو الإلكترونية وأن يتكون من 1500 إلى 2000 كلمة ويتم تحرير استمارة الاشتراك عبر موقع المهرجان وصفحته الرسمية علي السوشيال ميديا ، وهذا لينك المشاركة :

https://forms.gle/CT1KeC1vHC9R4C3J6



أما عن شروط مسابقة الدراسة النظرية «البحثية»، فمن أهم شروطها: أن تتكون الدراسة بحد أدنى من 10000 كلمة، وألا تكون قد نُشرت من قبل، وألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أى درجة علمية أو ترقية أو فازت فى أى مسابقة من قبل، ويتم تحرير استمارة الاشتراك عبر موقع المهرجان وصفحته الرسمية علي السوشيال ميديا ، وهذا لينك المشاركة:

https://forms.gle/8bUzw8RSmtVHhEy38

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

وجدير بالذكر ان اللجنة العليا تضم أيضا من الأسماء : الفنان نضال الشافعي ، والمخرج إسلام إمام، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والأستاذ عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

المهرجان القومي للمسرح المصري حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.

