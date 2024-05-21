أصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادث  انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 10 أشخاص بمحافظة الشرقية بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق مصر اسماعيلية - الصحراوى نطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق مصر اسماعيلية - الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وفى سياق اخر فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية بتهمة إدارة كيان تعليمي، وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام أحد الأشخاص- له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية مزورة – مجموعة من استمارات الالتحاق بالأكاديمية خالية البيانات – مطبوعات دعائية - دفاتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه فنيًا تبين احتواءه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تحرش سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بإحدى الفتيات بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة ،بلاغا من إحدى الفتيات، بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بمحاولة التحرش بها حال توصيلها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بمحافظة الفيوم، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.