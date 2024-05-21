مقاتلان تابعان للقسام يتنافسان على وضع قنبلة داخل دبابة إسرائيلية.. فيديو

عرضت كتائب "القسام" مشاهد تظهر تنافس عناصرها على وضع عبوة متفجرة داخل دبابة إسرائيلية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويظهر الفيديو استهداف دبابة "ميركافاه" بعبوة متفجرة في المخيم؛ إذ طلب أحد العناصر من آخر ترك وضع العبوة له، لكن الآخر رفض وأصر على أنه سيفعل ذلك.

وقال أحد عناصر "كتائب القسام" مخاطبا آخر كان يحاول التوجه نحو الدبابة لوضع العبوة المتفجرة بداخلها "أتركها لي"، ليرد عليه رفيقه "هذه لي"، وتابع الآخر "بالله أتركها لي، بالله عليك"، ليرد عليه رفيقه مجددا "حلفتك بالله أتركها لي"، ليضعها ثم ينزع الفتيل ليتم مشاهدة نيران هائلة تأتي من خلفه عند هروبه بعيدًا عن نقطة الخطر.

هذا واستهدفت "كتائب القسام" في وقت سابق، القوات الإسرائيلية على محور "نتساريم" في قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على غزة، مما أسفر عن العديد من الضحايا والدمار.

شاهد الفيديو..

مشهد للمعركة في غزة pic.twitter.com/P6nJalxWiQ — Ahmed Youssef أحمد (@YOUSSEF9878) May 21, 2024

وكانت المملكة المتحدة حثت إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جميع المعابر، بما في ذلك إعادة فتح معبر رفح.

جاء ذلك - بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - في كلمة لسفير بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي جيمس كاريوكي، خلال جلسة مفتوحة عقدها المجلس الليلة الماضية بشأن الوضع في مدينة رفح الفلسطينية.

وقال كاريوكي، إن الوضع في غزة يائس، وعدد الضحايا في صفوف المدنيين مستمر في التزايد، موضحا أن عددًا كبيرًا للغاية من المدنيين الفلسطينيين قتلوا، وهناك حاجة ملحة لإيصال المزيد من المساعدات لسكان غزة لمنع حدوث مجاعة.

وأكد أن المملكة المتحدة واضحة في موقفها بشأن عدم دعم عملية موسعة في رفح ما لم تكن هناك خطة واضحة للغاية لكيفية حماية المواطنين وإنقاذ الأرواح، مضيفا: "لم نر تلك الخطة، لذلك، وفي هذه الظروف، لن ندعم عملية موسعة في رفح".

وذكر كاريوكي: "لقد شهدنا هجمات مروعة على قوافل المساعدات ومكاتب الأمم المتحدة من جانب متطرفين إسرائيليين، والوفيات المأساوية لموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني في غزة. نحن ندين جميع الهجمات على عمال الإغاثة وندعم دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل".

وفي نهاية كلمته، أكد كاريوكي، أن أسرع طريقة لإنهاء الصراع هي التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين بما يسمح بوقف القتال، ويجب العمل بعد ذلك على تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم لإطلاق النار.