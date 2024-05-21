نتنياهو يرفض خطة جديدة لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "لن ننهي الحرب.. نتنياهو يرفض خطة جديدة لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة".

صفقة تضمن وقف إطلاق النار

وقال التقرير: "في ظل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو على عدم عقد صفقة تضمن وقف إطلاق النار وتسمع بإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو واصل تعسفه ورفض خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الحرب خطة جديدة وضعها فريق التفاوض الإسرائيلي لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في القطاع".

الخطط اطلعت عليها معظم الأجهزة الأمنية والقيادات السياسية في إسرائيل ولكنها قوبلت بالرفض من نتنياهو الذي تهكم على الفريق المفاوض وسخر منه ووجه له الاتهامات بأنه لا يجيد التفاوض بسبب رغبته في إنهاء تلك الحرب.

وضع خطط جديدة قابلة للتنفيذ

وطالب نتنياهو من أعضاء الفريق التفاوضي بوضع خطط جديدة قابلة للتنفيذ لا تضع حدا أو نهاية لتلك الحرب من أجل الحفاظ على مستقبله السياسي الذي أصبح على المحك في ظل المطالبات المتزايدة بالداخل الإسرائيلي لإنهاء الحرب التي ألقت بظلالها على مستقبل إسرائيل السياسي والاقتصادي.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

وكان اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.

وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".

وتابع: "لكي تتحرر الشعب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".

وأوضح أن تجربة الجزائر دفعت الثمن مليون شهيد، متابعًا: "اعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكنه لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه هي المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها.