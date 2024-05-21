وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بزفتي

حرص اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على متابعة الانتهاء من موعد تشغيل مجمع الخدمات لاستقبال المواطنين والاستفادة من الخدمات التي سيتم تقديمها لهم.

وأطمئن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، على الدورات التدريبية التي حصل عليها العاملين في مجمع الخدمات، مؤكداً حرص الوزارة علي توفير التدريب والتأهيل اللازم لجميع الكوادر البشرية التي ستعمل في كافة مجمعات الخدمات الحكومية بقري " حياة كريمة " بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كما وجه وزير التنمية المحلية بسرعة التشغيل الكامل لكافة مجمعات الخدمات التي تم الانتهاء منها في مركز زفتي.

وأكد وزير التنمية المحلية، إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية في محافظات المرحلة الأولى لمبادرة " حياة كريمة " بلغ عددها حوالي 332مجمع وتم الانتهاء من إنشاءها وتقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بالانتهاء من توفير الأثاث وتوصيل المعدات والأجهزة لكافة الجهات الموجودة في تلك المراكز، مشيرا إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية ستحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، حيث سهلت عليهم مشقة الذهاب للمدينة للحصول على الخدمات المطلوبة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أهمية الاستمرار في متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن مبادرة " حياة كريمة " بمركز زفتي نظراً للاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمبادرة وجولات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة مجمعات الخدمية الحكومية .

وأكد محافظ الغربية، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمركز زفتى يضم 876 مشروعا لخدمة 54 قرية و88 تابعا يستفيد منها 599 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية 4.1 مليارات جنيه.

ولفت الدكتور طارق رحمي، إلى أنه تم زيادة ساعات التدريب للكوادر الفنية التي ستقوم بالعمل في مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة ، لافتاً إلى سيتم خلال قبل 30 يونيو القادم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتأثيث تلك المجمعات للعمل بصورة كاملة واستقبال المواطنين من قري المبادرة الرئاسية والحصول علي الخدمات من كافة الجهات الموجودة في المجمعات بما يحقق رضا المواطنين وشعورهم بأهمية وجدوي المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة .

قرية نهطاي تعد من القرى النموذجية على مستوى الجمهورية

وأكد أن قرية نهطاي تعد من القرى النموذجية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي حياة كريمة، ووقع الاختيار على القرية ضمن القرى الخضراء الذكية وحصلت على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، لتعد ثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".