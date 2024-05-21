المباحث تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة غرق ميكروباص

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة غرق ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب في مياه النيل بمركز شرطة منشأة القناطر، كما يتواجد قيادات بالمديرية ومحافظة الجيزة للإشراف على عمليات البحث.

كما يجرى رجال الإنقاذ النهرى لتابع للحماية المدنية للجيزة ، عمليات البحث عن 16 فتاة مفقودة بحادث غرق ميكروباص سقط في مياه النيل من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، فيما تم نقل متوفاة، و10 آخريات تم إنقاذهم إلى المستشفى.

وسقطت صباح اليوم الثلاثاء سيارة ميكروباص محملة بعدد من الفتيات من أعلى معدية في الرياح البحيري بمنشأة القناطر في الجيزة "معدية أبو غالب"، وتعرضت بعض الفتيات للغرق، بينما تم إنقاذ ما يقرب من 10 منهن، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الضحايا.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق سيارة بالرياح البحيري في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وتبين أن سيارة ميكروباص محملة بفتيات، يعملن في إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية بالرياح البحيري سقطت السيارة بالمياه، وتعرضت بعض الفتيات للغرق، وتم إنقاذ ما يقرب من فتيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري مواصلة عمليات البحث.