مدير تعليم نجع حمادي يتابع سير امتحان مادة العلوم بهجورة

تفقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي شمال قنا، لجان امتحان نهاية العام لمادة العلوم للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، بلجنة مدرسة الغربي بهجورة الإعدادية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بالمرور على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس نجع حمادي.

وشدد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ومراعاة المعدلات عند تشكيل اللجان، وتنفيذ ما ورد من الوزارة بشأن تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات.

وأشار مدير عام الإدارة، إلي تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكدا علي عدم ترك باب اللجنة مفتوح بعد الساعة التاسعة صباحًا، و عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والمشرفين على أعمال الامتحانات التليفون المحمول تنفيذا للقرارات الوزارية الواردة في هذا الشأن.

وأكد وزيري، علي عدم خروج أي مسئول أو ملاحظ أو عامل أو فرد أمن خارج اللجنة أثناء الامتحان، فضلا عن عدم السماح بدخول أولياء الأمور إلي داخل اللجان أثناء سير الامتحانات، و إعطاء الطالب حقة كاملا فى الوقت المخصص للامتحان، وعدم تأخير تسليم أوراق الأسئلة والإجابة بعد الساعة التاسعة صباحا.

ونبه مدير عام الإدارة، علي تنفيذ قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، وكذلك القرار رقم 500 لسنة 2014م وقرار رقم 34 لسنة 2018م، مشددا على ضرورة التواصل المباشر و الفوري مع غرفة عمليات الإدارة التعليمية الفرعية، للتدخل الفورى وحل أى عقبات تواجه العملية الامتحانية.

وكان الأمير نور جهلان مدير التعليم الإعدادي بإدارة نجع حمادي التعليمية، قد أوضح أن 9192 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 50 لجنة بمدارس نجع حمادي، وسط إجراءات احترازية وتدابير أمنية مشددة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام 52 ألف و811 طالب وطالبة، موزعين على 302 لجنة على مستوى المحافظة، فضلا عن تطبيق كافة القرارات المنظمة لأعمال الأمتحانات ، وأبرزها منع دخول الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين طوال فترة الامتحان، وذلك ضمن إجراءات منع الغش لتكافئ الفرص بين الطلاب.

كما جرى تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لتكون على تواصل لحظي على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية وللاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024م بدأت اليوم السبت 18 مايو وتستمر حتى الخميس الموافق 23 مايو الجاري.