مياه الشرقية: حلول عاجلة لضعف المياه والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة

تفقد المهندس عامر كمال أبو حلاوه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، محطة مياه أبو شلبي المرشحة ورافع فاقوس المطور بمركز فاقوس؛ للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها، ومتابعة سير وانتظام العمل.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، على ضرورة الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وضرورة حل مشاكل المواطنين، والعمل على نهو الاعطال في أسرع وقت، وسرعة تنفيذ حلول عاجلة للمناطق التي تعانى من ضعف المياه للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذا في إطار حرص رئيس الشركة بعمل زيارات ميدانية مكثفة ومفاجئة لجميع المحطات التابعة للشركة بكافة الأفرع المختلفة، ووفق توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمرور المستمر على محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة كفاءة تشغيل المحطات.

وفي سياق متصل، تسلم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، شهادات اعتماد خطط سلامة ومأموينة المياه وتداول الصرف الصحي، حيث حصلت الشركة على اعتماد عدد 6 شهادات للمأمونية، وهم 4 محطات معالجة صرف صحي

«قنتير مركز فاقوس، والقرين مركز أبو حماد، وأبو متنا مركز ديرب نجم، ومشتول السوق مركز مشتول السوق».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامه للمأمونية بالشركة القابضة، ليصل بذلك إجمالي عدد الخطط المعتمدة لمأموينة تداول الصرف الصحي بالشركة لعدد 9 محطات حتى العام السابق 2023، لتكون بذلك الشركة أولى الشركات التابعة في مجال إعداد خطط مأموينة تداول الصرف الصحي بأكبر عدد خطط معتمدة، وايضا تطبيق الاجراءات التصحيحية الناتجة عن هذه الخطط في إطارها الزمني المحدد.

وفي نفس السياق، حصلت الشركة على اعتماد عدد 2 خطة لمأمونية المياه، وهما: محطة مياه ههيا المرشحه بمركز ههيا، ومحطة مياه طاروط بمركز الزقازيق.

وأثنى المهندس عامر أبو حلاوة ، رئيس مجلس إدارة الشركة، علي المجهود المقدم من قبل الإدارة العامه للمأموينة للوصول لهذا التقيم، وتقدم الشركة في المكانة المتميز، مشيرا إلى أن الشركة تواصل تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات والسير وفق خطط منهجية مدروسة لكل إدارات وقطاعات الشركة للوصول بالشركة للامام.

وهنأ رئيس الشركة؛ رئيس قطاع المعامل والجودة ومديري الإدارات بالمأموينة وفريق العمل على هذا النجاح، مطالبا باستمرار العمل الجاد، وعدم التراخي في انجاز المهام المطلوبة، والبقاء دائما في المقدمة.