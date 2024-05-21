فوتا: الأهلي حقق نتائج وبطولات كثيرة بسبب لاعبي الإسماعيلي

تحدث مارك فوتا مدرب الإسماعيلي السابق عن دور لاعبي الدراويش في تتويج الأهلي بالعديد من البطولات المختلفة خلال الفترة الماضية.

أضاف مارك فوتا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "الأهلي حقق نتائج وبطولات كثيرة بسبب لاعبي الإسماعيلي".

وتابع: "مانويل جوزيه مدرب محترف وحازم واللاعب المصري يحتاج لمثل هذه السمات، اللاعب المصري لديه الطاقة والروح القتالية وجيل الأهلي مع جوزيه كان عظيم للغاية وكذلك جيل الدراويش كان قويًا للغاية".

وواصل: "معتصم سالم كان يرغب دائما في تسجيل الأهداف، وكنت أخبره لأنه مدافع لابد وأن تدافع أولا، وكان يستمع لكلامي ولكنه كان يحب تسجيل الأهداف".

وأضاف: "لعبت أمام الأهلي وكنت محظوظًا بالفوز عليهم مرتين وهذه أفضل لحظاتي مع الدراويش، أحمد علي وعبدالله الشحات والسعيد وشادي محمد أعرف كل شئ عن الأهلي، ولا تستطيع أن تنتصر على فريق كهذا دون الإعداد الجيد".