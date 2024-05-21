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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مارك فوتا: أحب الإسماعيلي كثيرًا وأتمنى منافسته بشكل أكبر على بطولة الدوري المصري

مارك فوتا
مارك فوتا

عبر مارك فوتا، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي عن حزنه من موقف الدراويش في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي.

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وقال فوتا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "أنا أحب الإسماعيلي كثيرا ولدي ذكريات جيدة للغاية مع الفريق".

وتابع:"تواجد مع الدراويش في مرتين وأشعر للأسف للرئيس والنادي بسبب المشاكل المادي والمبالغ التي يتم دفعها للاعبي لا يمتلكون للموهبة المطلوبة وغير جيدين ولا يستحقون الانضمام للفريق الأول، وهذا ليس جيد للفريق الحالي".

وأكمل: "عندما أتيت في 2006، كنت أتواجد مع لاعبين جيدين، وقمت بصناعة الفريق من مهارات اللاعبين وكذلك في 2010 كان لدي أحمد حجازي وعمرو السولية وكانوا في سن الـ 19 وقررت صناعة منهم لاعبين كبار".

وأتم: "الإسماعيلي الآن يتواجد في المركز الـ 12 بمنتصف الجدول، وعليهم أن يقاتلوا من أجل الحفاظ على مكانة جيدة في الجدول، وترشيح لاعبين جيدين في المواسم القادمة".

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