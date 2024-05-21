إي اف چي هيرميس تستحوذ على حصة أقلية في «Kenzi Wealth» الدنماركية المتخصصة بمجال تكنولوجيا الخدمات المالية

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها نجحت في الاستحواذ على حصة أقلية في «Kenzi Wealth ». بالإضافة إلى ذلك، قامت إي اف چي هيرميس بتوقيع مذكرة تفاهم مع «Kenzi Wealth»، الشركة الدنماركية الرائدة في مجال إدارة الثروات رقميًا عبر الاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة في مجال إدارة الأصول وتحليل مخاطر الاستثمار لتعزيز قدرة المستثمرين على اختيار وإعادة توازن ونسب محافظهم الاستثمارية.

وتعد هذه الشراكة الجديدة خطوة استثمارية هامة اتخذتها إي اف چي هيرميس على صعيد تحقيق رؤية التحول الرقمي والدخول في مرحلة جديدة تنبض بفرص الاستثمار للعملاء. فسوف تساهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة إي اف چي هيرميس على تقديم تجربة استثمارية أكثر كفاءة صممت خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من شبكة العملاء الواسعة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس، والقدرات البحثية الحائزة على جوائز تقديرية، وأدوات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تقدمها «Kenzi Wealth». بالإضافة إلى ذلك، سوف يتمكن المستثمرون من إدارة محافظهم الاستثمارية بطريقة متطورة، فضلًا عن الاستمتاع برحلة استثمارية صممت خصيصًا وفقًا لاحتياجاتهم، وذلك عبر الاستفادة من القدرات الاستثنائية التي تنفرد بها حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

أكد أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في شركة إي اف چي هيرميس، عن ثقته في نجاح هذه الشراكة معربًا عن سعادته بتعزيز أطر التعاون مع «Kenzi Wealth»، مؤكداً أن كلا الطرفان يشتركا معاً في نفس الرؤية نحو التزام بتحقيق التميز والابتكار. وأضاف والي أن هذه الخطوة الهامة تعد بمثابة بوابة دخول إي اف چي هيرميس إلى مجال أدوات الاستثمار المصممة خصيصاً لتلبية تطلعات كل مستثمر عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في التوسع بباقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. وأكد والي أن دمج القدرات البحثية الفريدة من إي اف چي هيرميس مع أدوات الاستثمار الرقمية المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من «Kenzi Wealth» يأتي في إطار رؤيتهما المشتركة لتقديم تجربة استثمارية متكاملة لا مثيل لها والتي ستساهم في إعادة مفهوم خدمات الاستثمار.

أعرب محمد المصري، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة «Kenzi Wealth»، عن سعادته بالتعاون مع إي اف چي هيرميس والذي سيثمر عن تقديم مزايا استثمارية متطورة للعملاء، والتي تتضمن أدوات متطورة لتحليل مخاطر الاستثمار، واختيار الاستثمارات، وإنشاء وإعادة توازن المحافظ الاستثمارية. وأشار المصري إلى أن هذه الشراكة سوف تساهم في تعزيز قدرة الشركة على تقديم أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين مدعومة بالحلول التكنولوجية والقدرات البحثية الفريدة.

ومن الجدير بالذكر أن «Kenzi Wealth» هي شركة متخصصة في تصميم حلول الاستثمار المتطورة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستثمرين، وسوف يتيح التعاون الجديد لشركة إي اف چي هيرميس الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية في منصة التداول الابتكارية والمتطورة EFG Hermes ONE، وهو ما سيثمر عن تقديم تجربة استثمارية شاملة بدءًا من البحث والتداول وحتى إدارة العملاء لمحافظهم الاستثمارية من خلال منصة واحدة. وسوف يساهم هذا المنتج الابتكاري الجديد، المدعوم بالتكنولوجيا والقدرات البحثية التي لا مثيل لها، في إعادة مفهوم خدمات الاستثمار.

وأكد والي على التزام الشركة بتوفير مختلف الأدوات الاستثمارية للعملاء التي تساعدهم في اتخاذ القرارات السديدة وتحقيق أهدافهم المالية. وأشار والي إلى أنه هذا التعاون هو أولى الخطوات التي اتخذتها الشركة في مسيرة التعاون مع شركة «Kenzi Wealth» والتي ستفتح آفاقًا جديدة نحو مزيد من الفرص وذلك في إطار خارطة الطريق الطموحة التي تتبناها إي اف چي هيرميس في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، والتي تهدف إلى تطوير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية بالتعاون مع «Kenzi Wealth».

وتعكس عملية استحواذ إي اف چي هيرميس على حصة أقلية في شركة «Kenzi Wealth» التزامها المتجدد بقيادة مجال الابتكار في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية وتسهيل حصول العملاء بمختلف شرائحهم على الحلول الاستثمارية المتطورة.