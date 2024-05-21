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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

صباح الغد.. انقطاع المياه عن بعض مناطق دمياط لمدة 6 ساعات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنقطاع المياه عن مناطق (ميت الشيوخ - العبيدية - الحواراني)، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء الموافق 22-5-2024 وحتي الساعة 3 عصر نفس اليوم لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظرا للقيام بأعمال الصيانة بغرف المحابس بقريتي ميت الشيوخ والعبيدية.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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