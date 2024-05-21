تخصيص 2 مليون جنيه لرفع كفاءة منظومة المياه بمستشفى حميات التل الكبير

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، رفع كفاءة منظومة المياه بمستشفى حميات التل الكبير بدعم مالي قيمته 2 مليون جنيه من محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أن الاعمال تتضمن توريد وتركيب اربعة خزانات للمياه، وتوريد وصيانه بعض الأعمال الكهروميكانيكيه لمواجهة متطلبات تشغيل المستشفى بطاقتها القصوى ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .

وعقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إجتماعًا مع مدير مستشفى حميات التل الكبير ومنسقى الفرق لمتابعة خطة العمل بالمستشفى ،ومناقشة تقارير المرور لفريق الإشراف ،بحضور مديرى إدارات الطب العلاجى والمستشفيات والعلاج الطبيعى والجودة والتمريض، وذلك عقب الجولة التى أجرتها وكيل وزارة الصحة لمستشفى حميات التل الكبير للوقوف على انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية .

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن الإجتماع تناول العديد من الملفات الهامة ومنها مناقشة زيادة القوى البشريه من هيئه التمريض لتحسين جودة الخدمات بجميع الأقسام ، ومتابعة بدء تشغيل الأجهزه بقسم الحضَّانات بدعم من قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة ،والبالغ عددهم أربعة عشر حضَّانه ؛لتفعيل الخدمه الطبيه بالقسم والبدء فى إستقبال حالات الأطفال المبتسرين.

وأشادت بإنتظام سير العمل بقسم العلاج الطبيعى بفترتيه الصباحية والمسائية والعمل على رفع معدل التردد على القسم وتلافى أى ملاحظات أو معوقات .

وأوصت إدارة الجوده بطباعة نماذج طبية جديده وارفاقها بالملف الطبى للمريض لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة وتقديم معلومات أساسية ضرورية عن التاريخ المرضي والحالة الصحية الحالية للمرضى أثناء تقديم الخدمه لهم وأيضا متابعة الحالات أثناء فترة العلاج داخل المستشفى.

ووجهت مصطفى، برفع تقييم سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى والعمل على تحسينها وتلافى السلبيات التى تم رصدها، وذلك للحفاظ على سلامة المرضى وسلامة مقدم الخدمة على حد سواء ، كما أوصت بتكثيف التوعية للمترددين للإستخدام الرشيد للأدوية وخاصة المضادات الحيوية.

تأتى الجولة بالمتابعة الدورية للمنشآت الصحية؛ للتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمه للمواطنين، رافق وكيل وزارة الصحة، الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور محمد لطفى مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد موسي مدير مستشفى حميات التل الكبير، وفريق إشراف مديرية الصحة بالإسماعيلية .