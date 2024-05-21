توافد طلاب الإعدادية على اللجان بالقاهرة والجيزة لاستكمال امتحانات الترم الثاني

امتحانات نهاية العام.. توافد الآن طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، لاستكمال امتحانات الترم الثاني 2024 .

ويؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 ، طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، الامتحان في الجبر والاحصاء و التربية الفنية

كما يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة ، الامتحان في اللغة الأجنبية و التربية الدينية

وقد تلقت جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تعليمات رسمية من مديريات التربية والتعليم ، تشدد على توفير سبل الراحة وتوفير الهدوء للطلاب في اللجان .

وحذرت مديريات التربية والتعليم ، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب ، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة ، بالإضافة إلى مواصلة الإجراءات الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات بكل دقة وعناية.

كما شددت مديريات التربية والتعليم ، على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات .

وناشدت مديريات التربية والتعليم أولياء الأمور ، بالتنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب أي وسيلة من وسائل الغش حرصا على مصلحة أبنائهم .