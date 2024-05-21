مطالب أممية في مجلس الأمن لانقاذ ما تبقى من غزة

لإنقاذ ما تبقى من غزة.. مع استمرار جرائم الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وصفت المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أديم وسورنو، أمام مجلس الأمن الدولي ما يحدث في غزة بأسوأ ما حدث في التاريخ.



وقالت وسورنو:"بصراحة لا نجد كلمات لوصف ما يحدث في قطاع غزة، وصفناه بالكارثة، بالكابوس، بالجحيم على الأرض. إن الوضع في غزة هو كل ذلك وأسوأ".. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

فيما قدمت وسورنو، إحاطة للمجلس نيابة عن مارتن غريفيثس منسق الإغاثة الطارئة، أوضحت فيها، إن الظروف المعيشية في غزة تتدهور نتيجة القتال العنيف وخاصة في جباليا، شمال غزة، وشرق رفح جنوبا بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى استمرار ارتفاع عدد الضحايا يوميا، وأشارت إلى وجود 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع فيما يبقى القطاع على حافة المجاعة، وتطرقت إلى شح الوقود والإمدادات والضغوط الهائلة على النظام الصحي.

وقالت المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "إن 75% من سكان غزة أي 1.7 مليون شخص قد هُجروا بشكل قسري داخل غزة، الكثيرون منهم لثلاث أو أربع مرات، بما في ذلك بسبب تعليمات الإخلاء المتكررة من الجيش الإسرائيلي".

وشددت، بشكل لا لبس فيه، على أن الأشخاص الذين يتم تهجيرهم قسرا داخل غزة أو منها يجب أن يُضمن لهم الحق في العودة الطوعية وفق ما يقتضيه القانون الدولي.

وأكدت على ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، قائلة: "بالنسبة للمدنيين الذين تم إجلاؤهم يعني ذلك ضمان، بأقصى حد ممكن، توفر المأوى المناسب والظروف الملائمة للنظافة والصحة والسلامة والتغذية وألا يتم فصل نفس أفراد الأسرة الواحدة. هذه الظروف المروعة تثير شكوكا بالغة بشأن الامتثال لهذه الالتزامات الأساسية".

وحددت وسورنو عدة متطلبات أمام مجلس الأمن هي:

-حماية المدنيين وسكنهم وبنيتهم التحتية الحيوية التي يعتمدون عليها.

- تيسير الوصول الإنساني العاجل وبدون عوائق إلى غزة وأنحاء القطاع.

- ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، الذين يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية في غزة.

- توفير التمويل الكافي وخاصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).