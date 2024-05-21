ريو فرديناند: آرسنال خاض معركة ضد الفريق الأكثر هيمنة في البريميرليج

علق ريو فرديناند، قائد مانشستر يونايتد السابق، على تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023/2024.



وكان الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، قد شهد صراعًا قويًا بين المان سيتي وآرسنال على لقب البريميرليج، لكن السيتزين نجح في تحقيق اللقب في نهاية المطاف.

تصريحات فرديناند

تحدث ريو فرديناند في تصريحات صحفية، حيث قال: "آرسنال خاض معركة رائعة وشرسة، وكما تحدثت من قبل، ما حدث ضد الفريق الأكثر هيمنة في الدوري الإنجليزي على الإطلاق، بغض النظر عن الاتهامات".

وتابع: "بالتأكيد، الجميع ينتظر ما سيحدث هناك، أظن أن كرة القدم بشكل عام، فالجميع في المان سيتي من المذيعين ووسائل الإعلام والمشجعين ولاعبين وموظفين وكل شخص مرتبط بهذا النادي، هناك حالة قلق مستقبلي حول كرة القدم ومانشستر سيتي بسبب هذه الاتهامات".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يواجه اتهامات خطيرة تخص اختراق اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي.