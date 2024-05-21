امرت جهات التحقيق في القليوبية، بحبس 3 مسجلين خطر 4أيام علي ذمة التحقيقات ، لهم معلومات جنائية قاموا بسرقة متعلقات شخصية وسيارة من داخل فيلا بمدينة العبور خلال غياب أصحابها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس المتهمين في واقعة سرقة فيلا في العبور

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقى مأمور قسم أول العبور بلاغًا من أحد الأشخاص بسرقة فيلا ملكه بدائرة القسم، وأفاد المبلغ في محضره أنه تم سرقة متعلقات شخصية وسيارة ومشغولات ذهبية من الفيلا.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب واقعة السرقة 3 مسجلين خطر سرقات وتبين أن لهم معلومات جنائية، وفي أحد الأكمنة ألقي القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة بعض المنقولات من داخل الفيلا وأرشدوا عن المسروقات وهي عبارة عن مشغولات ذهبية ومشغولات فضية وإكسسوارات ومتعلقات شخصية وميزان حساس وعدد من العملات الورقية والمعدنية المحلية الأجنبية وسيارة و3 كولية خرز ومجموعة من الأحجار الكريمة وقداحة سيارة ملاكي.

سقوط فتاة سودانية من الطابق الخامس بـعين شمس

كما امرت نيابة شرق القاهرة ،بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة فتاة سودانية حيث لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بـعين شمس.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات، تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق

وتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق الخامس بشارع الزهراء بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص أن الفتاة سودانية الجنسية سقطت بعد ان اختل توازنها لتسقط جثة هامدة، تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط مدير كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية بتهمة إدارة كيان تعليمي، وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.