مندوب مصر بالأمم المتحدة منددًا بالأوضاع الكارثية في رفح الفلسطينية: جريمة إنسانية

أمام جلسة بمجلس الأمن

أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إن مصر ترفض بشكل قاطع العدوان على رفح الفلسطينية، حيث شدد على ضرورة إيقاف كافة العمليات العسكرية بقطاع غزة، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وتابع مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، بأن تواصل العدوان على القطاع يؤدي لاستحالة العمل الإغاثي والإنساني بقطاع غزة، مشيرا إلى وقف تدفق المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح البري نتيجة مباشرة للعدوان على القطاع.

وأضاف قائلا: ما يحدث في رفح الفلسطينية جريمة إنسانية يتحملها المجتمع الدولي، ونرفض العدوان عليها، والوضع في غزة وصل إلى حد المجاعة.

وأوضح عبد الخالق أن مسعى مصر لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار بالقطاع نابع من مبادئها التي لا تقبل المساومة.

وأشار السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إلى أن مواصلة العمل الإنساني بقطاع غزة ممكن إذا تحملت إسرائيل مسؤولياتها وأوقفت العدوان، مؤكدا أن مصر ستستمر بلا كلل لإيجاد السبل لإنفاذ المساعدات للقطاع.