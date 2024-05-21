القبض على محاسب مزق جسد عامل بحلوان بسبب هاتف محمول

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تضرر إحدى السيدات من محاسب لقيامه بالتعدى على زوجها وسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على زوجها وسرقة هاتفه المحمول بمنطقة حلوان.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص وبسؤال المجنى عليه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان "مصاب بجروح" اتهم محاسبا بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بالتعدى عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وأقر بقيامه بشراء هاتف محمول المجني عليه وعقب استلامه فوجئ بوجود عطل به فحاول إعادته له مرة أخرى إلا أنه رفض فحدثت مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض والاستيلاء على هاتفه المحمول وفر هاربًا.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمسكنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ضبط موظفة حكومية تدير أكاديمية وهمية للنصب على المواطنين

وفي واقعة اخري ، ضبطت مباحث الأموال العامة، موظفة بإدارة صحية بالغربية لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بزعم منح شهادات تمريض.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظفة بإحدى الإدارات الصحية بالغربية؛ بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ، واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى مجال (التمريض) وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض المستشفيات والعيادات الخاصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات الدراسية الخاصة بالكيان وهمى "مزورة" – عدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من طلبات واستمارات الإلتحاق بالكيان الوهمى - مطبوعات دعائية – هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.