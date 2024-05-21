محافظ جنوب سيناء يوجه بتطوير المسرح المكشوف برأس سدر

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية التي أقامها فرع ثقافة جنوب سيناء، بالمسرح المكشوف على الكورنيش بمدينة رأس سدر، وذلك بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ، للتخطيط والتنفيذ والمتابعة واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للمنح، وأحمد فريج، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية، ومواطني المدينة.

وتضمنت الاحتفالية استعراضات لفرقة فنون شعبية التابعة لقصر ثقافة طور سيناء، و فرقة بيت ثقافة رأس سدر، وفرقة كورال رأس سدر، وبعض المواهب بالمدينة.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بفرقة الفنون الشعبية بطور سيناء، وقرر صرف مكافأة لها قدرها 10 آلاف جنيه.

وأكد المحافظ، أنه حريص على دعم أبناء المحافظة من المواهب، وتطلعه لتكوين فرقة للفنون الشعبية من أبناء المحافظة، مشيدًا بفرقة طور سيناء الجديدة للفنون الشعبية، مؤكدًا أنها ستكون واعدة خاصة أن الشباب والفتيات بالفرقة لديهم استعداد، وسوف يستعين بهم في الحفلات القومية والزيارات والمحافل الدولية الخاصة بالمحافظة.

ووجه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الفرقة، وإمدادها بكافة الوسائل التي من شأنها الارتقاء بمستوى أعضائها.

وأشار إلى أنه سيجري تطوير المسرح المكشوف بالمدينة، ودعمه بمظلة وشاشة عرض كبيرة.