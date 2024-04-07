مارك زوكربيرج يجلب ميتا إلى الهند بمساعدة موكيش أمباني

من الواضح أن شركة Meta التابعة لمارك زوكربيرج تأتي إلى الهند للمرة الأولى مع أول مركز بيانات خاص بها من المقرر إنشاؤه في حرم شركة Reliance Industries في تشيناي، المملوكة لأغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني.

تأتي الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي Facebook وInstagram وWhatsApp إلى الهند بهدف إنتاج محتوى محلي للمنصات، وفقًا لصحيفة هندوستان تايمز، التي استشهدت بتقارير صحيفة إيكونوميك تايمز من أشخاص مطلعين على الوضع.

ووفقًا للتقرير، فقد أنهت الشركة الصفقة مع ريلاينس بعد مناقشات في احتفالات أنانت أمباني وراديكا ميرشانت قبل الزفاف في أوائل مارس، على الرغم من أن قيمة الصفقة لا تزال غير مؤكدة.

تخطط Meta لتشغيل أربع إلى خمس عقد عبر مواقع متعددة في الهند، مما يعزز سرعة معالجة البيانات.

وأوضح التقرير أنه في الوقت الحالي، تتم معالجة بيانات Meta من المستخدمين الهنود في مركزها في سنغافورة، لكن المركز في الهند سيعمل على تحسين الإعلانات المحلية وتجربة المستخدم وتقليل تكاليف النقل.

وأضاف التقرير أيضًا أن شركة Reliance Industries التابعة لشركة Ambani قد تعاونت مع شركة إدارة الاستثمار الكندية Brookfield Asset Management وشركة الثقة للاستثمار العقاري Digital Realty في مشروع لبناء الحرم الجامعي.

سيكون الحرم الجامعي عبارة عن منشأة تبلغ مساحتها 10 أفدنة في منطقة أمباتور الصناعية في تشيناي، وهي قادرة على توفير سعة تحميل تصل إلى 100 ميجاوات من تكنولوجيا المعلومات.

وفقًا للتقرير، قال نيل شاه، الشريك في شركة أبحاث التكنولوجيا Counterpoint Research: "ستهدف شركة Meta إلى إنشاء مراكز بيانات جديدة في المناطق الرئيسية بما في ذلك تشيناي ومومباي وحيدر أباد ودلهي إن سي آر، والتي يمكن أن تكفي متطلبات البنية التحتية القوية من الألياف إلى الطاقة.

"على الرغم من أن الهند لديها أكبر عدد من المستخدمين، إلا أنها لا تزال غير مخترقة إذا نظرت إلى مستخدمي الهواتف الذكية المثبتين الذين يقتربون من 850 مليونًا.

"تعد محاولة توطين المحتوى والإعلانات التي ينشئها المستخدمون استراتيجية حكيمة لأنها ستقلل من زمن الوصول، وتعزز التوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتوفر تكاليف النقل من سنغافورة والمراكز الأخرى.