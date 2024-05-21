الشافعي يكشف مراحل صيانة الملاعب لظهورها بشكل جيد

كشف محمد الشافعي مسؤول صيانة ملعب الإسماعيلي عن احتياجات الملاعب لاستمرار ظهورها بشكل جيد مشيرًا إلى أن عملية الصيانة تتم وفقًا لعدة مراحل.

وقال محمد الشافعي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قناة "المحور": "الملاعب تحتاج لبرنامج مياه خاص كأول شئ وفقًا لدرجات الحرارة المختلفة، ويتم وضع برنامجين للمياة أحدهم صباحي والأخر مسائي والأمر يختلف في حال وجود تدريبات".

وتابع: "نبدأ بعد ذلك في برنامج "التسميد الدوري" فالتربة مثل البني آدم، تحتاج لفيتامينات وومقويات، ويتم التسميد مرة كل 15 يوم ويختلف التسميد بنوع المادة المستخدمة ما بين بيورين، نترات، ني بي كي، على مدار الشهر".

وأردف: "نقوم بعمليات التسميد الدوري وفقًا لاحتياجات التربة، إذا كانت التربة بحاجة لزيادة اللون الأخضر نقوم باستخدام عنصر الحديد، وللتقوية نستخدم البوتاسيوم، وفي حالة تقوية الجزور نضع عنصر الفسفور، الأمر يسير وفقًا لاحتياجات التربة".

وذكر: "القص الخفيف" هو المرحلة الثالثة، فلابد أن لا نترك الملعب حتى يصل لـ 25 سم، ولأبد أن نقوم بقص "الشعرايه الزيادة" حتى لا يتعرض الملعب للاصفرار".

وأتم: "أرضية الملعب تصاب بالأمراض الفطرية، وأغلبها يكون في فصل الشتاء، بسبب المياة ودرجات الحرارة والتسميد الخاطئ، ويجب الاهتمام بالتربة، ولابد أن تكون درجة الحرارة من 25 لـ 30 درجة للبذور الصيفية، وهناك استاد واحد فقط يزرع شتوي وصيفي وهو استاد القاهرة الدولي".