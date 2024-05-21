مارك فوتا يكشف أسباب تراجع أداء اللاعبين المصريين في الوقت الحالي

عبر مارك فوتا، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي عن رأيه في تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب المصري حول عدم وجود لاعبين جيدين في الجيل الحالي للفراعنة.

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وقال حسن خلال الجلسة التي دعا إليها مجموعة من الصحفيين: لا أرغب في تصدير الإحباط لكن ما هو الأمر الجيد الذي يقدمه الدوري المصري؟ كلكم تعرفون تقييمه جيداً، أجلس لأتابع المباريات وأنا أدعو أن أجد لاعباً واحداً يستحق الانضمام إلى المنتخب.

وقال فوتا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "من الصعب للغاية عندما تواجدت في 2006 و 2010 كان هناك جيل ذهبي، و5 لاعبين دوليين، أحمد فتحي وسيد معوض وعبدالله السعيد وحسني عبد ربه كانوا رائعين ويحبون كرة القدم فقط، كرة القدم فقط".

وتابع: "اللاعبون مشتتون للغاية، الآن هناك وسائل التواصل الإجتماعي، فيس بوك - انستجرام - تويتر، وهم يمضون وقت أكثر في المنزل على تلك الوسائل وليس للعب كرة القدم".

وأتم: "اللاعبين الآن لا يركزون بشكل كبير على كرة القدم، ولابد أن يتدرب اللاعب لمدة ساعتين يوميًا والتركيز على كرة القدم فقط، هناك من يكون لديه طريقة لعب معينة ولكن لا وجود لمهارات في الكرة، وبعض اللاعبين يقضون وقت أكبر هناك لى مواقع التواصل الإجتماعي، ولابد من التركيز ثم التركيز على كرة القدم فقط".

واختتم: "لابد أن يكون هناك حزم مع اللاعبين الشباب، يجب أن يلتزموا بالتعليم ثم التدريب ولعب الكرة، عندما تستغرب وقت كبير مع الكرة من عمر السادسة حتى الـ 20 سيكتب اللاعب خبرة كبيرة وسيصبح جاهزًا للاحتراف بشكل أسرع".