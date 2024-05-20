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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مارك فوتا: ليس لدي مانع في تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري

مارك فوتا
مارك فوتا

كشف مارك فوتا، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي عن موقفه من تولي منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

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وقال فوتا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "لابد وأن يكون هناك خطة على المدى البعيد لتطوير كرة القدم المصرية ".

وتابع: "مدرب كرة القدم يجب وان يتطلع للمستقبل ويخبر المدير الفني بأفضل الطرق للعب كرة القدم، الأمر يتطلب العديد من السمات الشخصية".

وأكمل: "في حال تلقي أي عرض من اتحاد الكرة المصري لتولي مركز المدير الفني، سوافق بالطبع لقد عملت في اسكتلندا في ذلك المنصب ويمكن أن يتكرر الأمر مرة أخرى، وتحدثت مره أخرى مع محمد بركات في وقت سابق، ولكن  حتى الأن لا يوجد عرض محدد".

وأتم: "عملت مع عدد كبير من المدربين بجنسيات مختلفة وأعمل على أن يظهر المدرب بشكل أكبر ويستطيع تطوير اللاعبين بشكل أسرع".

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