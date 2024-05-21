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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد غانم سلطان: عبدالشافي رفض الحضور لمران الزمالك لهذا السبب

عبدالشافي
عبدالشافي

أكد أحمد غانم سلطان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن الفريق أثناء تولي حسام حسن تدريب الفريق، اللاعبين رفضت النزول للتدريبات بسبب عدم الحصول على المستحقات.

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وتابع سلطان خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "رفضنا نزول التدريبات ليلة مباراة في الدوري، وحسام حسن تحدث معنا من أجل العدول عن قرارنا ولم نحصل على شئ بعد ذلك".

وأضاف أحمد غانم سلطان: "محمد عبدالشافي نفسه رفض وقتها الحضور للتدريبات، بسبب عدم حصوله على أموال ومستحقات، وكان لا يستطيع وضع بنزين في سيارته الخاصة، وعقده كان 300 ألف بالموسم لمدة 6 مواسم".

واختتم لاعب الزمالك السابق: "أحمد فتوح لاعب الفريق الحالي، لم يجدد إلا بعد أن حصل على امتيازات ضخمة و50% من عقده مع الفريق كمقدم، وبعدها تم إعلان التجديد".

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