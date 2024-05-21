الثلاثاء 21 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين لبيب: أطالب جماهير الزمالك بالصبر وانتظروا بشرى سارة عن إيقاف القيد

حسين لبيب
حسين لبيب

طالب حسين لبيب رئيس نادى الزمالك جماهير القلعة البيضاء بالصبر على المجلس خاصة فى ظل التحديات الصعبة والقوية التى تواجهها القلعة البيضاء فى الفترة الحالية.

إقرأ أيضًا..

txt

حسين لبيب: أتمنى فوز الأهلى بدورى أبطال أفريقيا لمواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقى

وزف لبيب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء فيما يخص أزمة القيد التى يعانى منها النادى فى الفترة الحالية مؤكداً أنها ستحل قريباً من أجل التعاقد مع صفقات قوية فى الانتقالات الصيفية المقبلة.


تابع رئيس الزمالك:" أتمنى فوز الاهلى على الترجى التونسي يوم السبت المقبل والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ليواجه الزمالك على بطولة السوبر الأفريقى".

وواصل:" أعشق نادى الزمالك الذى تربيت داخله ولقطة الجرى داخل الاستاد عفوية للفرح مع جمهور الزمالك الكبير التى تواجد فى استاد القاهرة الدولى بعشرات الألأف".

وأكمل:" فى فترة قدومنا لنادى الزمالك لم يكن أحد متفائلاً فى حل المشاكل لكن مع الوقت استطعنا التغلب على كل الصعوبات ولا يوجد نادى مر بكم هذه المشاكل العملاقة".

مواد متعلقة

أحمد سالم: الأهلي ليس طرفًا في أزمة كهربا ونسعى لحل أزمتي بوطيب وباتشيكو

حسين حمدي: مجلس الزمالك نجح في حل كافة الأزمات خلال وقت قصير

حسين حمدي: مجلس الزمالك نجح في حل كافة الأزمات خلال وقت قصير

حسين لبيب يرد على انتقادات التعاقد مع 10 صفقات

حسين لبيب يطالب الجميع بالتكاتف تحت شعار "الزمالك أولًا"

حسين لبيب: أعدنا اسم ملعب "زامورا".. و"زيزو" عقده مستمر موسمًا ونصف

حسين لبيب: نبحث عن الفوز بالبطولات من خلال الطرق الشريفة

رئيس الزمالك: نجحنا في تلبية مطالب الجماهير خلال 120 يومًا فقط
الجريدة الورقية