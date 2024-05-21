الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ماركا فوتا: آياكس تعاقد مع لاعبين سيئين للغاية ينظرون لـ الأموال

أياكس
أياكس

كشف مارك فوتا، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي سبب تدهور مستوى فريق آياكس أمستردام الهولندي في الموسم الحالي.

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وقال فوتا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "أياكس فريق عريق، ولكنه تراجع بشكل كبير هذا الموسم".

وأكمل: "هناك أسباب عديدة لتدهور مستوى آياكس أولها مستوى اللاعبين، لقد تعاقد النادي الهولندي مع لاعبين غير جيدين يبحثون عن المال فقط، ولم يقدمون أي شئ للنادي".

وأردف: "المدرب أنفق 100 مليون يورو على لاعبين سيئين ولابد أن يكون لديك الحذر في اختيار اللاعبين ويجب أن يتم اختيار اللاعب بناء على لجنة تخطيط فنية".

وأتم: "وجود متخصصين فنيين لاختيار اللاعبين أمر مهم للغاية،وآياكس تراجع بسبب عدم التنظيم ويتواجد الآن في المركز الخامس بعد أن كان ينافس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ 5 سنوات".

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