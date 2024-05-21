نجم الأهلي السابق : تجديد عقد معلول أصبح معتاداً

أكد ضياء السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على صعوبة لقاء الفريق الاحمر أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رسم خطة الذهاب بشكل جيد، لكن الأمور كادت تتغيير مبكرًا بعد إصابة معلول وإمكانية استقبال هدف في نفس اللحظة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "تكتيك كولر كان جيدًا في المباراة، وكادت الأمور تتغيير مبكرًا بعد إصابة علي معلول، والكرة التي أهدرها رودريجو مهاجم الفريق التونسي، وكنت أتمنى أن يكون هناك رد فعل هجومي أفضل لـ بيرسي تاو وحسين الشحات في الفرص المحدودة التي سنحت للأهلي".

وتابع: ""تاو والشحات كان لديهم التزامي دفاعي واضح في المباراة، وكان هناك تمركز جيد، نتيجة التعادل السلبي تعتبر إيجابية، ولابد من تحقيق المكسب في الإياب، وبالتأكيد سيكون هناك ضغط عالٍ من جانب لاعبي الأهلي في الإياب، وأتمنى أن نكون موفقين في تسجيل الفرص التي تتاح للاعبين، خصوصا في ظل الدفاع المنتظر من جانب مدرب الترجي".

وأضاف: "ميجيل كاردوزو يعتمد على الطريقة الدفاعية، وهو لديه إصرار على طريقته ولاعبي الترجي ينفذوها جيدًا، ولدي حالة تفاؤل كبيرة في لقاء العودة، لكن المباراة صعبة وتحتاج لجهد وتركيز عالٍ، خصوصا في النواحي الدفاعية من جانب لاعبي الأهلي".

وحول تجديد عقد معلول، قال: "هذه المواقف ليست جديدة على الأهلي، وتكررت كثيرًا من جانب مسئولي النادي، وتجديد عقد معلول حاليا موقف محترم ويعطي رسائل هام بأن أي لاعب ملتزم ومحبوب ولديه عطاء كبير يتم تقديره من النادي الأهلي وجماهيره".

ووجه ضياء السيد رسالة لـ معلول: "أقول له ألف سلامة.. ونتمنى عودتك سريعًا، لأن الجمهور والفريق يتمنون وجودك في الملعب، وهذه الإصابة سبق وتعرض لها أكثر من لاعب وعادوا بقوة، وقطع جزئي يحتاج لـ4 أشهر فقط".