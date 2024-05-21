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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ماركا فوتا: الإسماعيلي تواصل معي لتولي الأكاديميات وتطوير الشباب ولكن

مارك فوتا
مارك فوتا

كشف مارك فوتا، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي عن حقيقة حديثه مع الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تولي الإدارة الفنية للمنتخب الأولمبي.

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مارك فوتا: ليس لدي مانع في تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري

وقال فوتا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "عملت في منصب المدير الرياضي لمدة 3 أعوام في اسكتلندا مع المنتخب القومي".

وأكمل: "هناك 7 لاعبين من قوام المنتخب القومي الأساسي كانت بدياتهم في سن الـ 12 وتدرجوا في المنتخبات حتى وصلوا المنتخب الأول ومن الممكن أن يحدث ذلك أيضًا في مصر".

وأردف: "تحدث في وقت سابق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وكابتن محمد بركات بخصوص المنتخب الأولمبي ولكن تم التوقيع مع مدرب برازيلي والأمر انتهى".

وأتم: "مجلس الإسماعيلي تواصل معي في وقت سابق لتولي الأكاديميات وتطوير الشباب ولكن لم يتم الأمر ولم يحدث أي عرض محدد حتى الآن".

واختتم: "عملت في منصب المدير الرياضي في العديد من الدول ومن الممكن أن أعمل في مصر أيضا في نفس المنصب، فـ أنا لا أمانع".

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