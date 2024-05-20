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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ماركا فوتا يكشف أهمية منصب المدير الرياضي.. ورأيه في الكرة المصرية

مارك فوتا
مارك فوتا

كشف مارك فوتا، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي عن أهمية منصب المدير الرياضي، مشيرًا إلى أن هذا المنصب لا يتواجد بكثرة في الأندية المصرية.

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وقال فوتا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "هناك إهمال لمنصب المدير الرياضي في الدوري المصري، ولابد من تطويره".

وتابع: "هذا المنصب مهم للغاية ولابد من وجود خطة لتطويره، فالمدرب يهتم بالمباراة وبعدها المباراة القادمة، عكس المدير الرياضي الذي ينظر للمستقبل ويبلغ المدير الفني بطرق لعب الأنية الأخرى.

وأكمل: "النظر للمستقبل ليس أمرا سهلا، والكثيرين ينظرون للوقت الحالي لا المستقبل، ومنصب المدير الرياضي يحتاج لتركيز كبير ودراية واسعة".

وأردف: "تطوير اللاعبين يختلف كثيرًا عن المدربيين فأنت تتعامل مع اللاعب بشكل فردي، وكذلك المدرب والمدير الفني يلعبون دورًا كبيرًا في تطوير اللاعبين".

وأتم: "على المدرب أن يقوم بتطوير اللاعبين وتعليمهم بالطريقة الصحيحة والسليمة لتحقيق نتائج جيدة أكثر وأكثر".

 

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