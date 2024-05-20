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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وديا .. الإسماعيلي يتعادل مع المريخ السوداني

الإسماعيلي والمريخ
الإسماعيلي والمريخ

تعادل الإسماعيلي مع المريخ السوداني بثلاثة أهداف لكل فريق خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسماعيلية.

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سجل أهداف الإسماعيلي كلا من حسن صابر وحماده صلاح وعصام صبحي من ركلة جزاء.

تأتي الودية ضمن استراتيجية الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال والتي تشمل تنظيم ودية عقب كل لقاء رسمي بغرض تجهيز كافة اللاعبين.

ويستعد الفريق للقاء البنك الأهلي يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المحلي.

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