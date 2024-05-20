استمرار العرض المسرحى" السمسمية "على مسرح قصر ثقافة العريش

شهد مسرح قصر ثقافة العريش، مساء اليوم، العرض الثالث لمسرحية " السمسمية " لفرقة مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفنى للمسرح، استمرارا للفعاليات الثقافية والفنية التى ترعاها الدكتوره نيفين الكيلانى وزير الثقافة، خالد جلال رئيس قطاع الشؤون الثقافى والقائم بأعمال البيت الفنى للمسرح، بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى ، المقدمة بإقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله، بفرع ثقافة شمال سيناء ، ضمن برامج وزارة الثقافة.

المسرحية تمر بكثير من الأحداث التاريخية ، بها تراث متنوع وهذه المره التراث الشعبي مختلف انه تراث مدن القناه وسيناء حيث الضمة والسمسمية والبنبوطية والحنة السويسي وأغاني الكف، هذا بالاضافه الى عناصر تراثية بشرية لابد وواجب علينا ان نعرفهم جيدا.

كما قال مخرج العرض سعيد سليمان انهم شخصيات بذلوا الكثير والكثير في سبيل المقاومه الشعبيه، شخصيات عندما نتعرف عليها تصيبنا محامي البطوله والشجاعه والمقاومة ليس فقط في اوقات الحرب بل المقاومه في الحياه لكل ضعف او استكانة وهذا بدور انعكاس على تراثهم الموسيقي الغنائي وعلى اختراع السمسميه التي تبهج وتحفز وتثور في وقت واحد، احداث كثيرة يسردها العرض، بمتابعة المخرج محمد الشرقاوى.

ابطال العرض، الفنان اسر علي، الفنانه ايمان مسامح، الفنان احمد جمال، الفنان هيثم درويش، الفنانه سالي النمس، الفنانه جاكلين سعد، الفنان احمد السيد، الفنانه مريم سعيد، الفنان عبد الرحمن آل مرسي، الفنان محمد النمس، الفنانه وسام مصطفى، الفنان اياد القاضي، الفنانه روجينا نادي، الفنان اشرف عبد الرؤوف، رؤيه موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سامح نبيل، المخرجين المنفذون علي عبد الخالق، فاطمه عصمت، احمد ماهر، مساعد الاخراج رحمه محمد، دنيا بكير، ادارة مسرحيه محمد عبد الخالق، مكياج رحاب طايع، فوتوغرافيا غريب النمر، تصميم دعايه علي عبد الرحمن، مدير الشؤون الماليه والاداريه محمد البدري، مدير عام دار العرض شريف دياب، مسؤول الانتاج محمد سيد.