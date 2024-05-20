وائل رياض يجتمع باللاعبين قبل المران في مستهل معسكر منتخب الشباب

انطلق اليوم الاثنين معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، والذى يستمر حتى يوم 30 مايو الجارى في إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا للشباب.



وعقد الجهاز الفني بقيادة وائل رياض جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم خلالها بالتركيز الشديد خلال الفترة المقبلة والتنافس بقوة من أجل حجز مكان في المنتخب خاصة وأن البقاء سيكون للأفضل والأجهز فنيا وبدنيا، كما شدد المدير الفني على الناحية السلوكية وضرورة الإنضباط داخل الملعب وخارجه.



أقيم مران المنتخب على الملعب الفرعى لاستاد المقاولون العرب، واستمر ساعة ونصف الساعة تقريبا، وشهد تدريبات بدنية في البداية قبل خوض بعد التدريبات بالكرة واختتم المران بتقسيمة بين اللاعبين.