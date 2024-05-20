الحكومة الكورية الجنوبية تتقدم للشعب الإيرانى بخالص العزاء في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث سقوط طائرة مروحية.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" بيانًا صادرًا عن وزارة الخارجية الكورية، جاء فيه: "تقدمت الحكومة الكورية الجنوبية بخالص التعازي وعميق المواساة إلى أسر الضحايا والشعب الإيراني لوفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث سقوط الطائرة المروحية في يوم أمس".

وأضاف البيان أن سول تتمنى أن يتمكن الشعب الإيراني من تخطي هذه المحنة والتغلب على حزنه لفقدان زعيمه في هذا الحادث الغير متوقع.